Covid, Paolo Giordano: «Così la seconda ondata sta mutando la nostra psicologia» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le verità parziali sul Covid portano al negazionismo strisciante. Il punto di non ritorno è più vicino di quanto il nostro istinto ci porta a supporre Leggi su corriere (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le verità parziali sulportano al negazionismo strisciante. Il punto di non ritorno è più vicino di quanto il nostro istinto ci porta a supporre

Paolo Giordano: Covid, la seconda ondata sta mutando la nostra psicologia

Emergenza Covid: risposte dei tamponi più rapide grazie a nuove metodiche

Al Pronto Soccorso migliorano le tempistiche di accoglienza per i positivi. Rilevata la presenza di un caso nella primaria di Greve in Chianti. Stella e Giannelli (FI): "Preoccupante situazione in Rsa ...

