Covid, Immuni a 8,6 milioni di download (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 8,6 milioni gli italiani che hanno scaricato la App Immuni, arrivata a quota 8.605.896 download. Un dato che, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute al 12 ottobre, si conferma in crescita costante soprattutto da circa 2 settimane. Da venerdì 2 ottobre, parallelamente all'aumento dei casi di Covid in Italia, si sono registrati circa 1,2 milioni di download, sabato 10 è stata superata quota 8 milioni e da allora altri 300 mila italiani hanno scaricato l'App. Sono state 10.060 le notifiche inviate (circa 2mila nel weekend) - si legge sul sito dell'applicazione per il tracciamento dei contatti dei casi di Covid - e 567 gli utenti positivi che hanno condiviso le informazioni, a ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 8,6gli italiani che hanno scaricato la App, arrivata a quota 8.605.896. Un dato che, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Salute al 12 ottobre, si conferma in crescita costante soprattutto da circa 2 settimane. Da venerdì 2 ottobre, parallelamente all'aumento dei casi diin Italia, si sono registrati circa 1,2di, sabato 10 è stata superata quota 8e da allora altri 300 mila italiani hanno scaricato l'App. Sono state 10.060 le notifiche inviate (circa 2mila nel weekend) - si legge sul sito dell'applicazione per il tracciamento dei contatti dei casi di- e 567 gli utenti positivi che hanno condiviso le informazioni, a ...

luigidimaio : Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’a… - pdnetwork : Un milione di download in più di Immuni in una sola settimana. Continuiamo così. Un bel risultato che dimostra che… - AlessiaMorani : Presidente Acquaroli la App Immuni è fondamentale per il tracciamento del Covid. Pensi prima alla salute dei marchi… - Bisont19 : Scaricate sta ca**o di Immuni - MatthewWoody : RT @MarikaSurace: Ho fatto l'errore di intervenire in una discussione in cui l'argomento era «Lo Stato si inventa il Covid per farci chiude… -