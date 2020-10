Cosa dicono le stelle: l’oroscopo di Paolo Fox del 15 ottobre 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Cosa dicono le stelle? Questo giovedì potrebbe riservare tante sorprese per qualcuno. Di seguito l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 15 ottobre 2020. Ariete Questo giovedì con la Luna in opposizione potrebbero riemergere alcune provocazioni e situazioni che ormai sembravano archiviate. In arrivo un momento di svolta. Toro Venere in aspetto favorevole potrebbe indicarvi la strada della riconciliazione in amore e la possibilità di recuperare un sentimento. Il mese di settembre aveva creato distanze in amore. Gemelli Le giornata di giovedì e venerdì saranno molto più intriganti rispetto a quelle di inizio settimana. Restano ancora numerose perplessità in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –le? Questo giovedì potrebbe riservare tante sorprese per qualcuno. Di seguito l’oroscopo diFox per la giornata di oggi, 15. Ariete Questo giovedì con la Luna in opposizione potrebbero riemergere alcune provocazioni e situazioni che ormai sembravano archiviate. In arrivo un momento di svolta. Toro Venere in aspetto favorevole potrebbe indicarvi la strada della riconciliazione in amore e la possibilità di recuperare un sentimento. Il mese di settembre aveva creato distanze in amore. Gemelli Le giornata di giovedì e venerdì saranno molto più intriganti rispetto a quelle di inizio settimana. Restano ancora numerose perplessità in ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dicono Cosa dicono le stelle per il 14 ottobre L'Unione Sarda.it Spagna, la Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni: cosa non ha funzionato del lockdown più duro d'Europa

E invece, dicono dalla Generalitat, non intervenire ora con misure così pesanti obbligherebbe, tra qualche settimana, a un intervento più drastico e in condizioni di controllo del virus molto più ...

Al museo ci si può andare «ordinariamente», non «saltuariamente». L’italiano da ridere della scuola al tempo del Covid

Il pasticcio delle uscite didattiche, caldeggiate da Azzolina e vietate da Conte. Dalle «rime buccali» all’«aerosolizzazione», dalla domanda «scotomizzata» alla «sieroprevalenza», tutti i non-sense de ...

