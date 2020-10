Coronavirus, Sileri: 'Non ci sono problemi di trasmissione attraverso gli alimenti' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Di fatto, non ci sono problemi di trasmissione del virus Sars-Cov-2 attraverso gli alimenti , come era inizialmente stato ipotizzato per la nostra scarsa conoscenza mesi fa. Era una supposizione che ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Di fatto, non cididel virus Sars-Cov-2gli, come era inizialmente stato ipotizzato per la nostra scarsa conoscenza mesi fa. Era una supposizione che ...

EMarcovich : RT @RaiNews: 'Faccio fatica a pensare a una chiusura generalizzata con i numeri attuali e con l'impegno che c'è del servizio sanitario nazi… - lacittanews : Per il viceministro della Salute, con i numeri attuali non si rischia una situazione come quella del marzo scorso… - Dnz779 : 'Se il tampone dà esito positivo, la persona risulta essere contagiata dal coronavirus. Ma come ha spiegato il vice… - scarpettavenere : RT @RaiNews: 'Faccio fatica a pensare a una chiusura generalizzata con i numeri attuali e con l'impegno che c'è del servizio sanitario nazi… - RaiNews : 'Faccio fatica a pensare a una chiusura generalizzata con i numeri attuali e con l'impegno che c'è del servizio san… -