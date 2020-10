Coronavirus, G20: ok a proroga di 6 mesi alla sospensione del debito per i paesi più poveri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il G20 ha dato il via libera all’estensione della sospensione dei pagamenti dei debiti dei paesi più poveri per altri sei mesi. La decisione in merito alla Debt Service Suspension Initiative (DSSI) è stata annunciata oggi in occasione di una riunione dei ministri delle finanze del gruppo con i governatori delle banche centrali, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Il termine stabilito dalla precedente sospensione – decisa per permettere ai paesi debitori di affrontare in maniera più efficace la pandemia da Coronavirus – sarebbe scaduto alla fine dell’anno. In base alla nuova decisione, quindi, la scadenza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il G20 ha dato il via libera all’estensione delladei pagamenti dei debiti deipiùper altri sei. La decisione in meritoDebt Service Suspension Initiative (DSSI) è stata annunciata oggi in occasione di una riunione dei ministri delle finanze del gruppo con i governatori delle banche centrali, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Il termine stabilito dprecedente– decisa per permettere airi di affrontare in maniera più efficace la pandemia da– sarebbe scadutofine dell’anno. In basenuova decisione, quindi, la scadenza ...

