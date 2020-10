Controlli a tappeto dei Carabinieri da Ostia a Fiumicino | 3 persone arrestate | 7 denunciate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Idicontinuano a porre in atto numerosi servizi di controllo dislocati nei punti nevralgici del territorio di pertinenza, anche con la collaborazione deidei Nuclei Ispettorato del Lavoro di Roma, Cinofili di Ponte Galeria e Antisofisticazione e Sanità di Roma, nonchè di un velivolo del Raggruppamento Aeromobilidi Pratica di Mare. L’attività di controllo ha consentito di trarre in arresto 3, denunciarne altre 6 ed effettuare il controllo di numerosi esercizi commerciali, accertando illeciti amministrativi. Questi i principali interventi suddivisi per zona. Acilia Ad Acilia, ihanno arrestato in flagranza di reato, un 38enne, con precedenti. L’uomo ha destato sospetto ed è stato ...