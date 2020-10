Conte promette “non vi mandiamo la polizia a casa”. Ma ora parla di Lockdown generale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Dpcm approvato ieri Contenente le nuove misure di contrasto al Covid-19 conferma la linea accennata dal Governo in precedenza. “No Lockdown generalizzato”. Ma non risolve dei nodi importanti. Il nuovo Dpcm, approvato ieri e Contenente le nuove misure di contrasto al Covid-19, conferma la linea accennata dal Governo in precedenza. Niente Lockdown, tanta prudenza. … L'articolo Conte promette “non vi mandiamo la polizia a casa”. Ma ora parla di Lockdown generale proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Dpcm approvato ierinente le nuove misure di contrasto al Covid-19 conferma la linea accennata dal Governo in precedenza. “Nogeneralizzato”. Ma non risolve dei nodi importanti. Il nuovo Dpcm, approvato ieri enente le nuove misure di contrasto al Covid-19, conferma la linea accennata dal Governo in precedenza. Niente, tanta prudenza. … L'articolo“non vilaa casa”. Ma oradiproviene da leggilo.org.

RobertoScala : Di queste carenze, incapacità dei suoi tirapiedi Conte non ne parla. Promette soldi a destra e a manca. - infoitinterno : Conte promette: 'Parte importante del Recovery Fund per favorire l'occupazione delle donne' - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Dire: #Donne, #Conte promette impegno per colmare il gender gap e aiutare l'occupazione femminile grazie al #RecoveryFund. htt… - ADM_assdemxmi : RT @RepubblicaTv: Recovery Fund, Conte: 'Risorse significative per occupazione femminile': Incentivi, congedi, parità salariale. Il premier… - infoitinterno : Conte promette: 'Parte importante del Recovery Fund per favorire l'occupazione delle donne' -