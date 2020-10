Contagi in salita, Bergamo accerchiata «Qui quadro stabile, ma siamo pronti» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il direttore sanitario dell’ospedale Papa Giovanni, Fabio Pezzoli: «Da noi si è sviluppata una sorta di immunità diffusa, ma continuiamo coi comportamenti virtuosi contro il Covid». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il direttore sanitario dell’ospedale Papa Giovanni, Fabio Pezzoli: «Da noi si è sviluppata una sorta di immunità diffusa, ma continuiamo coi comportamenti virtuosi contro il Covid».

Per quanto riguarda il Lazio, nella giornata del 13 ottobre su 15mila tamponi effettuati si sono registrati 201 nuovi contagi nella Capitale e 579 in ... Nella Asl Roma 2 la cifra dei casi sale a 96; ...

In tutto il mondo la pandemia da Coronavirus non si ferma: salgono a oltre 38 milioni i casi di Covid ... sono precisamente 38.130.829 i contagi e 1.086.156 i decessi. Gli Stati Uniti si confermano il ...

