Comprano su internet un gatto Savannah e si ritrovano in casa una tigre di Sumatra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Siamo in Francia a Le Havre. Una coppia decide di rispondere a un annuncio sul web e di acquistare un felino molto pregiato, unibrido nato dall’incrocio tra un felino selvatico africano e una gatta siamese), pagando 6 mila euro. Non ci vuole molto prima che i due si accorgano che, a girare nella loro, non è un micino ma un cucciolo di. Chiamate le autorità, i due si sono ritrovati in mezzo a un’indagine internazionale per traffico illegale di animali selvatici. Sono accusati di traffico di specie protetta e, come riportano i media francesi, nove persone sono già state arrestate. Il felino che la coppia aveva inè infatti unadi, animale in via di estinzione. ...