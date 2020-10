Ci fu anche una Confindustria ‘innocente’. Ma Carlo Bonomi non lo sa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel quarantesimo anniversario della marcia dei quarantamila quadri Fiat – non di rado precettati dall’azienda – che diventò lo spartiacque nel conflitto sociale del nostro dopoguerra (14 ottobre 1980), il vostro blogger – dall’alto (o dall’abisso) delle sue 74 primavere “ricordanti” – vorrebbe misurare l’enorme divario tra il prima e il dopo. Operazione dichiaratamente finalizzata a esumare la matrice dell’ottusa e avida protervia dell’attuale Confindustria e del suo presidente Carlo Bonomi; imperterrito nelle reiterate “uscite” tra il ricattatorio e il minaccioso. Infatti, quell’imponente manifestazione di quattro decadi fa, largamente enfatizzata dagli organi di informazione e interiorizzata dai modelli di rappresentazione della cultura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel quarantesimo anniversario della marcia dei quarantamila quadri Fiat – non di rado precettati dall’azienda – che diventò lo spartiacque nel conflitto sociale del nostro dopoguerra (14 ottobre 1980), il vostro blogger – dall’alto (o dall’abisso) delle sue 74 primavere “ricordanti” – vorrebbe misurare l’enorme divario tra il prima e il dopo. Operazione dichiaratamente finalizzata a esumare la matrice dell’ottusa e avida protervia dell’attualee del suo presidente; imperterrito nelle reiterate “uscite” tra il ricattatorio e il minaccioso. Infatti, quell’imponente manifestazione di quattro decadi fa, largamente enfatizzata dagli organi di informazione e interiorizzata dai modelli di rappresentazione della cultura ...

matteosalvinimi : Un saluto dal #Senato, tra una mezz’ora il mio intervento, in diretta anche su Twitter. Buona serata Amici. - caritas_milano : Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquist… - matteosalvinimi : Giovedì saremo davanti all'Agenzia delle Entrate, perché far partire 9 milioni di cartelle esattoriali a ottobre sa… - MassimoCarlotto : RT @mariadicuonzo1: Il #14ottobre del 1943, scoppiò una rivolta anche nella fabbrica della morte di Sobibor: a ordirla fu un prigioniero di… - mzanardi1 : @trinity_mio vissuta la stessa situazione a Marzo, e qui nella bergamasca ne abbiamo visti tanti. Per quello mi inc… -