Brexit: fonti Ue, 15 ottobre mai stata scadenza per noi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - BRUXELLES, 14 OTT - Il 15 ottobre non è mai stata una scadenza per l'Ue, per le trattative che riguardano le relazioni future con Londra. Questa è una scadenza del Regno Unito, e più ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - BRUXELLES, 14 OTT - Il 15non è maiunaper l'Ue, per le trattative che riguardano le relazioni future con Londra. Questa è unadel Regno Unito, e più ...

Questa è una scadenza del Regno Unito, e più probabilmente una tattica negoziale. Lo spiegano più fonti diplomatiche europee. (ANSA).

La presidenza tedesca si prende il tempo di esaminare la nuova proposta del Parlamento europeo, per la prima volta non è muro contro muro, ma l'intesa è ancora lontana. Filtra ancora molto pessimismo ...

