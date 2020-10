Barletta | sicurezza nella BAT | vice ministro Mauri | ' A breve avremo Questura ad Andria'

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)- 'In questo territorio c'è bisogno di un presidio dedicato di forze dell'ordine, perciò è molto positivo che si stia concludendo questo percorso per cui ala...

La Gazzetta del Mezzogiorno

Il rappresentante oggi in Prefettura per la sigla dei patti per la sicurezza dei comuni di Andria e Canosa di Puglia e del protocollo «Mille occhi sulle città e sulle campagne» ...FIRMATI I PATTI PER LA SICUREZZA DI ANDRIA E CANOSA DI PUGLIA ED IL PROTOCOLLO MILLE OCCHI SULLE CITTA E SULLE CAMPAGNE. 14/10/2020. FIRMATI I PATTI PER LA SICUREZZA DI ANDRIA E C ...