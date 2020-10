Avigliana | sciopero ad oltranza degli operai Tekfor

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da ieri glidellasono in presidio permanente davanti alla sede dell’azienda per chiedere risposte certe sul loro futuro. La fabbrica che ha sede ad, Buttigliera Alta e Villar Perosa sta affrontando un cambio di proprietà, dopo che gli stabilimenti sono apssati alla tedesca Primotecs, e dopo oltre 100 giorni ancora non è stato presentato il nuovo piano industriale e non si conosce il futuro dell’azienda. Il timore è di un possibile trasferimentoimpianti, che metterebbe a rischio il futuro di 660 lavoratori che già hanno subito una riduzione dei salari. Per questo è stato indetto unoade le amministrazioni comunali hanno chiesto alla Regione Piemonte di intervenire con una ...