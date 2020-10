Atp San Pietroburgo 2020: Medvedev non delude, Wawrinka avanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Atp 500 di San Pietroburgo 2020 ha proposto svariati match dall’elevato valore d’interesse, nel corso della giornata di mercoledì 14 ottobre. Daniil Medvedev ha esordito scontrando Richard Gasquet e superando l’avversario dopo tre parziali: 3-6, 6-3, 6-0 e qualificazione al secondo turno in cassaforte, sebbene il russo non abbia espresso il suo miglior tennis. Importante vittoria all’esordio anche per Denis Shapovalov, abile ad annichilire in due set Viktor Troicki mediante il punteggio di 6-2, 6-3, prestazione autorevole e che certifica la crescita tecnico-tattica del giovane canadese. Non delude il bombardiere Reilly Opelka, superiore al meno quotato Nino Serdarusic, seppur soltanto dopo tre set lottati: 3-6, 7-6(5), 6-2. Partenza turbo, prosieguo diesel e finale in bellezza per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Atp 500 di Sanha proposto svariati match dall’elevato valore d’interesse, nel corso della giornata di mercoledì 14 ottobre. Daniilha esordito scontrando Richard Gasquet e superando l’avversario dopo tre parziali: 3-6, 6-3, 6-0 e qualificazione al secondo turno in cassaforte, sebbene il russo non abbia espresso il suo miglior tennis. Importante vittoria all’esordio anche per Denis Shapovalov, abile ad annichilire in due set Viktor Troicki mediante il punteggio di 6-2, 6-3, prestazione autorevole e che certifica la crescita tecnico-tattica del giovane canadese. Nonil bombardiere Reilly Opelka, superiore al meno quotato Nino Serdarusic, seppur soltanto dopo tre set lottati: 3-6, 7-6(5), 6-2. Partenza turbo, prosieguo diesel e finale in bellezza per ...

sportface2016 : #ATPSanPietroburgo 2020: vincono #Medvedev e #Wawrinka - Damiano__89 : RT @WeAreTennisITA: Esordio positivo per Denis Shapovalov nell'ATP di San Pietroburgo: ha lasciato solo 5 giochi a Viktor Troicki, battuto… - zazoomblog : Atp San Pietroburgo 2020: programma e orari di giovedì 15 ottobre con Medvedev - #Pietroburgo #2020: #programma… - sportface2016 : #ATPSanPietroburgo 2020: il programma del secondo turno, in campo #Medevedev - LaDialettica : RT @LorenzoAndreol4: In diretta su @SuperTennisTv per la telecronaca della sfida tra Daniil #Medvedev e Richard #Gasquet, 1T del torneo #AT… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp San ATP San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. Ostacolo americano per Jannik Sinner LiveTennis.it Atp San Pietroburgo 2020: programma e orari di giovedì 15 ottobre con Medvedev

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 15 ottobre, per quanto riguarda l'Atp 500 di San Pietroburgo 2020; Medvedev in campo ...

ATP San Pietroburgo 2020: “Grave violazione del protocollo Covid-19 di un tennista”

Il comunicato rilasciato dall'ATP tramite i propri canali ufficiali, inerente a una presunta violazione del protocollo relativo all'emergenza Coronavirus, strutturato per garantire lo svolgimento dell ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 15 ottobre, per quanto riguarda l'Atp 500 di San Pietroburgo 2020; Medvedev in campo ...Il comunicato rilasciato dall'ATP tramite i propri canali ufficiali, inerente a una presunta violazione del protocollo relativo all'emergenza Coronavirus, strutturato per garantire lo svolgimento dell ...