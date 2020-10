Al via i colloqui Israele-Libano ma non è normalizzazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci ha pensato Samir Geagea, capo delle Forze libanesi, partito di destra estrema, a chiarire una volta e per tutte che dietro i colloqui con Israele sui confini marittimi e i giacimenti di gas cominciati ieri alla sede dell’Unifil a Capo Naqura, non c’è alcuna intenzione di arrivare a un trattato di pace con Israele come sperano il governo Netanyahu e l’Amministrazione Trump. «Non vogliamo la normalizzazione con Israele perché chiediamo una soluzione alla questione dei palestinesi (in Libano, ndr) … Continua L'articolo Al via i colloqui Israele-Libano ma non è normalizzazione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ci ha pensato Samir Geagea, capo delle Forze libanesi, partito di destra estrema, a chiarire una volta e per tutte che dietro iconsui confini marittimi e i giacimenti di gas cominciati ieri alla sede dell’Unifil a Capo Naqura, non c’è alcuna intenzione di arrivare a un trattato di pace concome sperano il governo Netanyahu e l’Amministrazione Trump. «Non vogliamo laconperché chiediamo una soluzione alla questione dei palestinesi (in, ndr) … Continua L'articolo Al via ima non èproviene da il manifesto.

