Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2020 ore 20 | 30

(Di martedì 13 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 13 OTTOBREORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASI STA NORNMALIZZANDO IL TRAFFICO SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA. TUTTAVIA RESTA QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO PENALIZZATA IN QUESTE ORE DA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO; IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DAL RACCORDO. CODE ANCHE SULLA PONTINA, TRA LA COLOMBO E TOR DE CENCI VERSO LATINA, QUI PER LAVORI IN CORSO. TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO ELETTRICO. RICORDIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, RIMANE CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO; IN ALTERNATIVA ...