Unicredit | Padoan cooptato in Cda | sarà presidente

(Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 13 OTT - L'ex ministro dell'Economia Pier Carloè statonel Cda dicomedesignato per il prossimo mandato, 2021-2023,. Lo si legge in una nota in ...

Ultime Notizie dalla rete : Unicredit Padoan

(“Come si suol dire: ‘abbiamo una banca…’ Siamo francamente sconcertati dalla facilità con cui Padoan passa dal governo al parlamento e ora alla presidenza di un importantissimo gruppo bancario come ...L'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è stato cooptato nel Cda di Unicredit come presidente designato per il prossimo mandato (2021-2023). Lo si legge in una nota in cui l'amministratore ...