Stefano Fiore: "Vi racconto la mia passione per il padel" (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA - " Amo questo sport perché mi diverte, mi mantiene in forma ed è un gioco di squadra molto tattico ". Stefano Fiore , ex centrocampista di Lazio e Udinese , racconta la sua passione per il padel ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA - " Amo questo sport perché mi diverte, mi mantiene in forma ed è un gioco di squadra molto tattico "., ex centrocampista di Lazio e Udinese , racconta la suaper il...

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Fiore Stefano Fiore: "Vi racconto la mia passione per il padel" Corriere dello Sport Rsa nel fiorentino, team unico d’intervento Usca e Girot ieri mattina per gli accertamenti con tampone

Sono stati completati ieri durante la mattina gli accertamenti con tampone nelle Rsa del fiorentino dove nei giorni scorsi sono stati registrati i primi positivi sia tra gli ospiti che tra il personal ...

Caponiere, nuovo flop Il bando va deserto

Il bando del Comune di Spezia per l’affidamento del recupero e della gestione delle 7 caponiere della Cinta Muraria ottocentesca, scaduto il 9 ottobre, è andato deserto. Ma nasce un giallo. Il condutt ...

