SOS ulivi monumentali | al via la raccolta sulle piante sopravvissute

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020) Soscon il via alla campagna per salvare gli alberi sopravvissuti alla strage provocata dalla xylella fastidiosa che ha contagiato milioni di. L’appuntamento è per domani mercoledì 14 ottobre 2020, a partire dalle ore 9,00 in Contrada Chianchizza 504 a Monopoli dove scatta ladelle olive sugli alberi millenari minacciati dall’infezione che ha devastato il Salento in Puglia, la regione che produce la metà dell’olio extravergine Made in Italy. Una occasione per fare il punto con la Coldiretti sull’impatto dell’epidemia sul patrimonio storico, ambientale e produttivo rappresentato dagli alberimesso a rischio da malattie, furti, incendi e cambiamenti climatici.L'articolo MeteoWeb.