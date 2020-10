Settimana del Diabete: a novembre consulti gratis in 40 centri italiani (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma 13 ott. (Adnkronos Salute) – Dal 9 al 13 novembre 2020 si terrà la Settimana del Diabete, la campagna di sensibilizzazione rivolta alle persone con Diabete di tipo 2 che grazie al numero verde 800 042747, attivo da oggi, potranno prenotare una consulenza informativa specialistica gratuita in uno dei circa 40 centri italiani che hanno aderito all’ iniziativa. L’elenco aggiornato è consultabile su .L’iniziativa – illustrata oggi in una web conference da Roma – è promossa su tutto il territorio nazionale da Diabete Italia Onlus con il patrocinio e il coinvolgimento della Società italiana di diabetologia (Sid), dell’Associazione medici diabetologi (Amd), della Società italiana di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma 13 ott. (Adnkronos Salute) – Dal 9 al 132020 si terrà ladel, la campagna di sensibilizzazione rivolta alle persone condi tipo 2 che grazie al numero verde 800 042747, attivo da oggi, potranno prenotare una consulenza informativa specialistica gratuita in uno dei circa 40che hanno aderito all’ iniziativa. L’elenco aggiornato è consultabile su .L’iniziativa – illustrata oggi in una web conference da Roma – è promossa su tutto il territorio nazionale daItalia Onlus con il patrocinio e il coinvolgimento della Società italiana di diabetologia (Sid), dell’Associazione medici diabetologi (Amd), della Società italiana di ...

Ultime Notizie dalla rete : Settimana del Ritorna a Torino l’appuntamento con la Settimana del Lavoro TorinOggi.it Melania Rizzoli: "A Milano Covid viaggia su treni e bus non a scuola"

Intervista al medico e assessore lombardo all'Istruzione: "L'altro fronte di pericolo è la movida, ok al giro di vite del governo".

Smart working, le nuove regole (valide fino al 31 dicembre). Diritti e doveri del lavoro agile

La guida dei Consulenti del lavoro e le regole «semplificate» dello smart working. Con una avvertenza: dal 31 gennaio 2021 per continuare a lavorare da casa ci vorranno accordi individuali tra lavorat ...

Intervista al medico e assessore lombardo all'Istruzione: "L'altro fronte di pericolo è la movida, ok al giro di vite del governo".La guida dei Consulenti del lavoro e le regole «semplificate» dello smart working. Con una avvertenza: dal 31 gennaio 2021 per continuare a lavorare da casa ci vorranno accordi individuali tra lavorat ...