Senato, la maggioranza si preoccupa di quanto parla Salvini… (Di martedì 13 ottobre 2020) Per la maggioranza di Conte c'è un problema: quanto tempo parla al Senato Matteo Salvini. Il che sembra anche abbastanza buffo. Perché le incredibili proteste dei Senatori governisti fanno capire esattamente come stanno le cose. E benissimo ha fatto la presidente Casellati a decidere i tempi, visto che “tutti hanno sforato”. Ma il tema non è il cronometro. È la pretesa di tacitare il capo dell'opposizione. Non lo vogliono neppure ascoltare, altro che collaborazione sui nodi principali per una Nazione alle prese con l'economia da ricostruire. Ascoltando gli ululati della maggioranza contro Salvini e in generale contro l'opposizione, si ha la ragionevole certezza che Pd, Cinque stelle e il resto della combriccola di governo non ne vogliano ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Per ladi Conte c'è un problema:tempoalMatteo Salvini. Il che sembra anche abbastanza buffo. Perché le incredibili proteste deiri governisti fanno capire esattamente come stanno le cose. E benissimo ha fatto la presidente Casellati a decidere i tempi, visto che “tutti hanno sforato”. Ma il tema non è il cronometro. È la pretesa di tacitare il capo dell'opposizione. Non lo vogliono neppure ascoltare, altro che collaborazione sui nodi principali per una Nazione alle prese con l'economia da ricostruire. Ascoltando gli ululati dellacontro Salvini e in generale contro l'opposizione, si ha la ragionevole certezza che Pd, Cinque stelle e il resto della combriccola di governo non ne vogliano ...

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rinunciato alla facoltà di replicare dopo il dibattito nell'Aula del Senato sulle sue ...

Conte, incentivi e penalità sui progetti del Recovery

Nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 15 e 16 ottobre prossimi il premier ha spiegato che ogni progetto avrà un soggetto istituzionale individuato ...

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rinunciato alla facoltà di replicare dopo il dibattito nell'Aula del Senato sulle sue ...