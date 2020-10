Roma, tre giovani rom si aggirano tra le auto per ‘ripulirle’: ma su di loro piombano i poliziotti in borghese (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ andata male ieri pomeriggio a tre giovani rom intenti ad aggirarsi nella zona del Celio a caccia di auto da ‘ripulire’. E il terzetto, a bordo di una Peugeot, lo aveva pure messo a segno il colpo, depredando una monovolume al cui interno erano state lasciate incautamente delle borse porta pc. Ma i malviventi non si sono accorti che, a seguirli, c’erano gli agenti della Polizia di Stato in borghese. Colti sul fatto L’auto sospetta è stata agganciata nell’area della Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella. La marcia, troppo lenta, e gli sguardi di troppo verso le vetture in sosta hanno però attirato l’attenzione della Polizia impegnata in un pattugliamento in borghese. Da qui la decisione di seguire i soggetti. E l’intuito si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ andata male ieri pomeriggio a trerom intenti ad aggirarsi nella zona del Celio a caccia dida ‘ripulire’. E il terzetto, a bordo di una Peugeot, lo aveva pure messo a segno il colpo, depredando una monovolume al cui interno erano state lasciate incautamente delle borse porta pc. Ma i malviventi non si sono accorti che, a seguirli, c’erano gli agenti della Polizia di Stato in. Colti sul fatto L’sospetta è stata agganciata nell’area della Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella. La marcia, troppo lenta, e gli sguardi di troppo verso le vetture in sosta hanno però attirato l’attenzione della Polizia impegnata in un pattugliamento in. Da qui la decisione di seguire i soggetti. E l’intuito si ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma tre Inclusione sociale e patrimonio. Al via i seminari gratuiti a Roma Tre AGI - Agenzia Italia Gli 'Imprevisti digitali' sono il nostro inferno

(di Francesco Gallo) (ANSA) - ROMA, 13 OTT - Siamo tutti dentro un inferno digitale ... Siamo in un quartiere periferico come tanti dove vivono tre vicini di casa alle prese con il mondo digitale e ...

Vittorio Sgarbi si candida sindaco di Roma: “Via gli autovelox, musei gratis e scuola alle 10'

Colpo di scena… fino a un certo punto. Vittorio Sgarbi sarà candidato sindaco alle elezioni amministrative di Roma nel 2021. Lo storico e critico d’arte, attualmente deputato alla Camera e sindaco di ...

