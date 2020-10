Record in Russia, Mosca nel ciclone. E Putin per ora tace (Di martedì 13 ottobre 2020) È allarme rosso in Russia. Ieri il numero dei contagiati da Covid-19 e dei morti ha raggiunto il Record assoluto dall’inizio della pandemia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute «nell’ultimo giorno sono stati identificati 13.868 nuovi casi di infezione in Russia. Si tratta di 276 in più rispetto al giorno prima e nuovo Record giornaliero». In termini assoluti significa che il numero totale di persone infettate dall’inizio dell’epidemia è stato di 1.326.178. Il virus si diffonde in modo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 ottobre 2020) È allarme rosso in. Ieri il numero dei contagiati da Covid-19 e dei morti ha raggiunto ilassoluto dall’inizio della pandemia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute «nell’ultimo giorno sono stati identificati 13.868 nuovi casi di infezione in. Si tratta di 276 in più rispetto al giorno prima e nuovogiornaliero». In termini assoluti significa che il numero totale di persone infettate dall’inizio dell’epidemia è stato di 1.326.178. Il virus si diffonde in modo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in #Russia record di morti e infezioni. In #Belgio contagi +79% in una settimana. #Olanda va verso la chius… - antonella4468 : RT @TV2000it: Covid-19 nel mondo, in Russia record di contagi e morti. In Belgio coprifuoco notturno - TV2000it : Covid-19 nel mondo, in Russia record di contagi e morti. In Belgio coprifuoco notturno - carlo_centemeri : Covid, in Russia nuovo record di contagi e decessi La Russia registra ancora una volta un aumento senza precedenti… - annerd1 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in #Russia record di morti e infezioni. In #Belgio contagi +79% in una settimana. #Olanda va verso la chius… -

Ultime Notizie dalla rete : Record Russia Coronavirus: in Russia record di morti e infezioni La Gazzetta del Mezzogiorno Covid, in Gran Bretagna record di morti da giugno: 143. Francia, 13mila contagi: a Parigi “terapie…

In 24 ore sono stati registrati 96 morti, secondo i dati diffusi da Santé Publique France. Russia – La Russia ha registrato 244 morti per Covid-19… Leggi ...

Covid diretta mondo, il sindaco di Londra: «Nuove restrizioni sono inevitabili». Record di morti in Russia

Nel Regno Unito l'andamento dell'epidemia di coronavirus si conferma drammatico. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.234 nuovi casi di contagio e 143 morti, un numero di vittime ...

In 24 ore sono stati registrati 96 morti, secondo i dati diffusi da Santé Publique France. Russia – La Russia ha registrato 244 morti per Covid-19… Leggi ...Nel Regno Unito l'andamento dell'epidemia di coronavirus si conferma drammatico. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.234 nuovi casi di contagio e 143 morti, un numero di vittime ...