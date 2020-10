Protezione civile: i fenomeni estremi una sfida cruciale, fondamentali previsioni meteo corrette e affidabili (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo quello dedicata alle opere di Protezione, nuovo approfondimento della Provincia di Bolzano in occasione della settimana della Protezione civile che, nella giornata odierna (martedì 13 ottobre), vede anche lo svolgersi della giornata internazionale della tutela dalle catastrofi naturali. Questa volta l’attenzione si concentra sulle previsioni. Con le previsioni meteo pronti per ogni intervento I fenomeni atmosferici estremi, come ad esempio le piogge torrenziali, rappresentano per la Protezione civile una sfida cruciale. Per affrontarli nel migliore dei modi, essere in possesso di previsioni meteo corrette e affidabili ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo quello dedicata alle opere di, nuovo approfondimento della Provincia di Bolzano in occasione della settimana dellache, nella giornata odierna (martedì 13 ottobre), vede anche lo svolgersi della giornata internazionale della tutela dalle catastrofi naturali. Questa volta l’attenzione si concentra sulle. Con lemeteo pronti per ogni intervento Iatmosferici, come ad esempio le piogge torrenziali, rappresentano per launa. Per affrontarli nel migliore dei modi, essere in possesso dimeteo corrette e...

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali. ENPA ammessa parte civile nel processo. Avevamo promesso il nostro impegno.… - EP_President : Rendiamo omaggio alle vittime delle devastanti inondazioni nel nord-ovest dell'Italia e nel sud-est della Francia.… - PagellaPolitica : Ecco una guida di @Ruffino_Lorenzo per non cadere in errore quando si commentano i dati giornalieri della Protezion… - MassimoSantoma2 : RT @Alberto_Cirio: Oggi sono intervenuto al Comitato europeo delle Regioni riunito a Bruxelles per affrontare la riforma del sistema di Pro… - Gigabyte1979 : @lbianchetti Riporto qui un articolo di fine aprile rintracciato su internet, dove vengono riportati dati della Pro… -