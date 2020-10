Primario in corsia con sintomi: accusato di epidemia colposa aggravata, ha dato il via ad un focolaio (Di martedì 13 ottobre 2020) Deve rispondere dell’accusa di epidemia colposa aggravata: un Primario ospedaliero ha lavorato sei giorni in corsia con i sintomi del Covid – prima di risultare positivo al tampone – dando così il via a un focolaio di 4 contagi diretti, costringendo al test un altro centinaio di sanitari. E’ l’ipotesi di reato che la Procura di Belluno ha mosso nei confronti del Roberto Bianchini, 61 anni, Primario dl reparto di Otorinolaringoiatria del ‘San Martino’. Oltre a lui altri 4 medici dell’Ufficio Procedimenti disciplinari dell’Ulss 1 Dolomiti sono indagati per falso, perché modificando il fascicolo a suo carico avrebbero ostacolato le indagini della Guardia di Finanza. Una vicenda ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Deve rispondere dell’accusa di: unospedaliero ha lavorato sei giorni incon idel Covid – prima di risultare positivo al tampone – dando così il via a undi 4 contagi diretti, costringendo al test un altro centinaio di sanitari. E’ l’ipotesi di reato che la Procura di Belluno ha mosso nei confronti del Roberto Bianchini, 61 anni,dl reparto di Otorinolaringoiatria del ‘San Martino’. Oltre a lui altri 4 medici dell’Ufficio Procedimenti disciplinari dell’Ulss 1 Dolomiti sono indagati per falso, perché modificando il fascicolo a suo carico avrebbero ostacolato le indagini della Guardia di Finanza. Una vicenda ...

