Palermo, ufficiale: contratto triennale per Almici (Di martedì 13 ottobre 2020) Palermo - Alberto Almici riparte dalla Serie C : il terzino classe 1993, cresciuto nell' Atalanta e reduce dallo svincolo col Verona dopo una stagione in prestito al Pordenone , ha firmato fino al ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020)- Albertoriparte dalla Serie C : il terzino classe 1993, cresciuto nell' Atalanta e reduce dallo svincolo col Verona dopo una stagione in prestito al Pordenone , ha firmato fino al ...

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, ufficiale l’acquisto di Almici l’ex terzino destro dell’Hellas Verona è un nuovo giocatore… - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, ufficiale l'acquisto di Almici l'ex terzino destro dell'Hellas Verona è un nuovo giocatore… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, ufficiale l'acquisto di Almici l'ex terzino destro dell'Hellas Verona è un nuovo giocatore… - sportli26181512 : Palermo, ufficiale: contratto triennale per Almici: Il terzino ex Pordenone aveva da poco risolto il contratto che… - LiveSicilia : Palermo, ora è ufficiale|Triennale per Almici -