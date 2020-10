Osservata per la prima volta la “spaghettificazione” di una stella (Di martedì 13 ottobre 2020) Osservata per la prima volta la “spaghettificazione” di una stella – Un gruppo internazionale di astronomi, del quale fanno parte anche ricercatori italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Francesca Onori e Sergio Campana, sono riusciti ad osservare il bagliore di luce prodotto dal processo di distruzione mareale di una stella, troppo vicina a un buco nero supermassiccio. Il buco nero si trova nel cuore di una galassia a 215 milioni di anni luce da noi in direzione della costellazione dell’Eridano, ed attira inesorabilmente verso di sé una stella, disintegrandola con la sua forza gravitazionale e inghiottendone circa metà della sua massa. Il bagliore di luce prodotto da questo fenomeno e che prende il nome di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020)per lala “spaghettificazione” di una– Un gruppo internazionale di astronomi, del quale fanno parte anche ricercatori italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Francesca Onori e Sergio Campana, sono riusciti ad osservare il bagliore di luce prodotto dal processo di distruzione mareale di una, troppo vicina a un buco nero supermassiccio. Il buco nero si trova nel cuore di una galassia a 215 milioni di anni luce da noi in direzione della cozione dell’Eridano, ed attira inesorabilmente verso di sé una, disintegrandola con la sua forza gravitazionale e inghiottendone circa metà della sua massa. Il bagliore di luce prodotto da questo fenomeno e che prende il nome di ...

mari_zucca : @ChiaraFerragni Che dire Chiara, per me ieri sera era la prima volta. Mi hai stupita, ti ho guardata, osservata e s… - smileanyway0 : Parcheggio davanti il tribunale sguardo veloce allo specchio per vedere se sono decente Sono uscita al volo senza t… - alwaysgiugina : @giul91 Non l’hai osservata per niente. Anche perché non è mai nella tua regia per ovvi motivi . A me piace moltissimo! - arturodicorinto : @AssangePer @aletrocino bel comunicato, sono d'accordo in tutto, ma è anche vero che il Patto per assange e ognuno… - lyca74 : @MollyB___ @Superetero 'Pensieri, del sentirsi osservata, ma che niente ancora giace in quella mente, per accendere il fuoco' -

Ultime Notizie dalla rete : Osservata per Osservata per la prima volta la “spaghettificazione” di una stella RomaDailyNews L’OTAN, CE N’EST PLUS CE QUE C’ÉTAIT!

Anzi, per Trump la Germania cavalca una globalizzazione sfrenata che non avvantaggia più l’America. Il divario transatlantico aumenta, erodendo il comfort strategico di cui godono gli europei; questi ...

Inter, focolaio nella Nazionale slovacca: Skriniar in quarantena per 10 giorni

Nel ritiro della Nazionale slovacca è scoppiato un focolaio di Covid-19. Che Milan Skriniar, centrale dell’Inter, sia risultato positivo al Covid-19 è notizia conosciuta da gi ...

Anzi, per Trump la Germania cavalca una globalizzazione sfrenata che non avvantaggia più l’America. Il divario transatlantico aumenta, erodendo il comfort strategico di cui godono gli europei; questi ...Nel ritiro della Nazionale slovacca è scoppiato un focolaio di Covid-19. Che Milan Skriniar, centrale dell’Inter, sia risultato positivo al Covid-19 è notizia conosciuta da gi ...