Niente più didattica a distanza, cinica e insana la proposta delle Regioni (Di martedì 13 ottobre 2020) Durante il lockdown mi sono battuto, assieme ad altri intellettuali, insegnanti e genitori perché la DAD (didattica a distanza) fosse ritenuta al massimo una risposta all’emergenza e che al più presto i bambini potessero tornare, in sicurezza, a scuola, quella fatta di aule, incontri, giochi, esperienze comuni, integrazione, come ci hanno insegnato Maria Montessori, don Milani, Mario Lodi, Loris Malaguzzi: ovvero il meglio della pedagogia che il mondo ci ha invidiato. Speravo che il buon senso potesse, una volta tanto, prevalere. Mi sbagliavo, ci sbagliavamo. L’intelligenza del buon governo implica saper prevedere, non osservare i fenomeni quando sono già accaduti.Non sono stati capaci di prevedere che la scuola sarebbe dovuta iniziare a settembre e abbiamo assistito allo spettacolo indecente di banchi e di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Durante il lockdown mi sono battuto, assieme ad altri intellettuali, insegnanti e genitori perché la DAD () fosse ritenuta al massimo una risposta all’emergenza e che al più presto i bambini potessero tornare, in sicurezza, a scuola, quella fatta di aule, incontri, giochi, esperienze comuni, integrazione, come ci hanno insegnato Maria Montessori, don Milani, Mario Lodi, Loris Malaguzzi: ovvero il meglio della pedagogia che il mondo ci ha invidiato. Speravo che il buon senso potesse, una volta tanto, prevalere. Mi sbagliavo, ci sbagliavamo. L’intelligenza del buon governo implica saper prevedere, non osservare i fenomeni quando sono già accaduti.Non sono stati capaci di prevedere che la scuola sarebbe dovuta iniziare a settembre e abbiamo assistito allo spettacolo indecente di banchi e di ...

