Nazionale, El Shaarawy positivo al coronavirus (Di martedì 13 ottobre 2020) Dei tre test dubbi, l'unico a dare esito positivo al coronavirus al momento è quello di Stephan El Shaarawy. Stando a quanto riporta il giornalista della Rai, Alessandro Antinelli, il giocatore ha bassa carica virale. In attesa di comprendere gli altri risultati, l'Italia svolgerà la rifinitura osservando la distanza di sicurezza. #Elsharawy positivo. Bassa carica virale . positivo al tampone negativo al sierologico fatto in seguito. Allenamento di rifinitura con distanziamento in attesa di altri risultati. — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) October 13, 2020

