Milano, la scuola dei vip ai genitori: «Non baciate i vostri figli prima che entrino in classe» (Di martedì 13 ottobre 2020) L'esagerata richiesta di una scuola di Milano. "Vietato baciare i figli" davanti alla scuola. La richiesta arriva dalla St. Louis School. Una famosa british school per studenti dai 2 ai 18 anni. La scuola considerata come l'istituto dei vip, è costituita da tre Campus, Caviglia, Olmetto e Colonna. La richiesta in una scuola di Milano Come racconta La Verità, un direttore scolastico che non vuole chiudere l'istituto ha inviato una lettera alle famiglie con le regole da rispettare. Jake Burnett, principal della St. Louis School ha inviato infatti alle famiglie degli alunni del Campus di Caviglia alcune indicazioni sulle procedure per mantenere in "sicurezza la nostra comunità". Un modo, si legge nella missiva, ...

