L'arte di cambiare (Di martedì 13 ottobre 2020) L'arte contemporanea diventa accessibile a tutti grazie alla mostra-manifesto Museo per l’Immaginazione Preventiva, che si svilupperà sino alla fine del 2022 e che il il nuovo Direttore Artistico del MACRO di Roma Luca Lo Pinto, classe 1981, racconta in prima persona. Siamo inclini a cercare risposte immediate e facili rimedi. Per affrontare malesseri fisici o mentali, abbiamo una medicina pronta contro ogni sintomo. Ricerchiamo la funzionalità negli oggetti e negli spazi. Desideriamo convertire i dubbi in certezze. Abitiamo un mondo che segue questa logica e che la riafferma persino in un momento storico di profonde instabilità e contraddizioni come quello attuale, in cui tutti siamo accomunati dalla stessa condizione emergenziale, ma al contempo siamo orientati alla nostra salvezza individuale. Che ruolo ha l’arte di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 ottobre 2020) L'contemporanea diventa accessibile a tutti grazie alla mostra-manifesto Museo per l’Immaginazione Preventiva, che si svilupperà sino alla fine del 2022 e che il il nuovo Direttore Artistico del MACRO di Roma Luca Lo Pinto, classe 1981, racconta in prima persona. Siamo inclini a cercare risposte immediate e facili rimedi. Per affrontare malesseri fisici o mentali, abbiamo una medicina pronta contro ogni sintomo. Ricerchiamo la funzionalità negli oggetti e negli spazi. Desideriamo convertire i dubbi in certezze. Abitiamo un mondo che segue questa logica e che la riafferma persino in un momento storico di profonde instabilità e contraddizioni come quello attuale, in cui tutti siamo accomunati dalla stessa condizione emergenziale, ma al contempo siamo orientati alla nostra salvezza individuale. Che ruolo ha l’di ...

cinzia_arte : Ho chiesto a tutti di fare la propria parte per non cambiare le abitudini degli italiani #Presadiretta - canshitrainbows : RT @flpsq: Quanto cazzo mi fa imbestialire questa propaganda contro l’arte che sta avvenendo negli UK. Qualche settimana fa iniziarono a di… - vore_yibo : Sto blaterano vabbè come non detto comunque ti scongiuro di non cambiare mai, di mantenere sempre il tuo cuore puro… - GHRabbath : @marta_branca @INMISpallanzani Carinuccio. A presto a Roma per cambiare il mondo con l’arte! - tladyinthetower : RT @flpsq: Quanto cazzo mi fa imbestialire questa propaganda contro l’arte che sta avvenendo negli UK. Qualche settimana fa iniziarono a di… -

Ultime Notizie dalla rete : arte cambiare Collezione da Tiffany aderisce alla campagna #arteculturabenicomuni Collezione da Tiffany La nuova Arte Fiera punta sul ’made in Italy’

cambia come da statuto contenuto e referente. Sarà il critico Marco Meneguzzo a indagare, sotto il titolo ‘arte esatta’, quella realtà che fra gli anni ‘50 e i ‘70 ha coinvolto l’arte cinetica, quella ...

I 30 libri più belli secondo Elle Decor Italia sono rifugi preziosi, fonti di svago e stimoli per la mente

From ELLE Decor. In questo 2020 faticoso, il desiderio di evadere (e di tirare finalmente il fiato) è più forte che mai. Per cambiare passo e voltare pagina – in senso metafor ...

cambia come da statuto contenuto e referente. Sarà il critico Marco Meneguzzo a indagare, sotto il titolo ‘arte esatta’, quella realtà che fra gli anni ‘50 e i ‘70 ha coinvolto l’arte cinetica, quella ...From ELLE Decor. In questo 2020 faticoso, il desiderio di evadere (e di tirare finalmente il fiato) è più forte che mai. Per cambiare passo e voltare pagina – in senso metafor ...