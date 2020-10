In Senato il ddl del Pd: Imu tripla se il negozio è sfitto (Di martedì 13 ottobre 2020) In Senato il ddl del Pd: Imu tripla se il negozio è sfitto – Un’altra stangata sui proprietari di locali commerciali sfitti. Ma Confedilizia non ci sta e Giorgio Spaziani Testa denuncia: “…ennesimo disastro economico dei giallorossi…”. In arrivo un’altra stangata per i piccoli proprietari di negozi sfitti, specialmente se pensionati. Per i locali commerciali chiusi oltre al pagamento della tassa rifiuti corrono il rischio dell’aumento dell’Imu “sino a tre volte”. Al Senato è in discussione il disegno di legge, a firma gruppo del PD, presentato nel marzo del 2019 dal Senatore Andrea Ferrazi “concernente l’obiettivo di contrastare il degrado urbanistico, edilizio e socio economico in special ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Inil ddl del Pd: Imuse il– Un’altra stangata sui proprietari di locali commerciali sfitti. Ma Confedilizia non ci sta e Giorgio Spaziani Testa denuncia: “…ennesimo disastro economico dei giallorossi…”. In arrivo un’altra stangata per i piccoli proprietari di negozi sfitti, specialmente se pensionati. Per i locali commerciali chiusi oltre al pagamento della tassa rifiuti corrono il rischio dell’aumento dell’Imu “sino a tre volte”. Alè in discussione il disegno di legge, a firma gruppo del PD, presentato nel marzo del 2019 dalre Andrea Ferrazi “concernente l’obiettivo di contrastare il degrado urbanistico, edilizio e socio economico in special ...

