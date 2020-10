Il primo assurdo comizio di Donald Trump post-Covid (Di martedì 13 ottobre 2020) (foto: Joe Raedle/Getty Images)Lunedì 12 ottobre il medico della Casa Bianca Sean P. Conley ha dichiarato che il presidente Donald Trump è risultato negativo al Covid-19 per “giorni consecutivi”. Nonostante gli esperti ritengano sia ancora prematuro parlare di effettiva guarigione, il dottor Conley ha dato il via libera a Trump con un memorandum in cui si legge che il presidente “non è contagioso per gli altri”. Trump non se l’è fatto ripetere e nel giro di poche ore ha ripreso la sua campagna per le prossime elezioni presidenziali. La sera stessa del 12 ottobre, infatti, si è recato in un hangar dell’aeroporto internazionale di Orlando Sanford, in Florida, dove ha tenuto un discorso di poco più di un’ora. Con ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) (foto: Joe Raedle/Getty Images)Lunedì 12 ottobre il medico della Casa Bianca Sean P. Conley ha dichiarato che il presidenteè risultato negativo al-19 per “giorni consecutivi”. Nonostante gli esperti ritengano sia ancora prematuro parlare di effettiva guarigione, il dottor Conley ha dato il via libera acon un memorandum in cui si legge che il presidente “non è contagioso per gli altri”.non se l’è fatto ripetere e nel giro di poche ore ha ripreso la sua campagna per le prossime elezioni presidenziali. La sera stessa del 12 ottobre, infatti, si è recato in un hangar dell’aeroporto internazionale di Orlando Sanford, in Florida, dove ha tenuto un discorso di poco più di un’ora. Con ...

Con l’intenzione di dimostrare di essersi pienamente ripreso dal suo recente ricovero in ospedale a causa del Covid-19, il leader si è lasciato andare ad alcune affermazioni sopra le righe – come suo ...

"Dilatare l'orario, assurdo chiudere a mezzanotte"

Attaccano il nuovo Dpcm i ristoratori toscani che chiedono di prolungare gli orari delle attività di somministrazione anziché ridurli alla mezzanotte. Vorremmo che anche il cliente che arriva poco ...

