Grande Fratello Vip | ecco le gravi accuse fatte a Dayane Mello

Dayane Mello è uno dei concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip. Da qualche ora è al centro delle polemiche per alcune rivelazioni fatte sul suo conto. Il tutto è avvenuto durante la diretta di ieri sera, lunedì 13 ottobre. gravi accuse fatte a Dayane Alfonso Signorini ha dato la parola a Francesca Pepe per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, i compensi dei concorrenti. E “a Giulio Berruti (fidanzato della Boschi) avevano… Il Fatto Quotidiano Adua e Massimiliano nel tugurio tornano a parlare del passato tra confessioni e dolore

Giornata di confessioni per Adua del Vesco e Massimiliano Morra e i maligni sottolineano come i due lo stiano facendo di proposito, considerato il fatto che nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP ...

Tommaso Zorzi provoca Matilde Brandi: “Vorresti essere al posto suo”

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi preferiti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e non è difficile capirne il motivo, visto che è uno dei pochi concorrenti a dire nel bene o nel male ...

