Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 13 ottobre 2020 (Di martedì 13 ottobre 2020) stasera, 13 ottobre, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della serata sarà dedicato ampio spazio alla nuova ondata di contagi da Coronavirus e nel corso della serata ci si interrogherà se il Governo sia davvero impreparato. Con il contributo del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri si approfondirà la condizione epidemiologica in Italia e si commentano le nuove regole e restrizioni introdotte dal Governo per frenare l’ascesa della curva dei contagi. A seguire, sempre in diretta, il punto di vista del leader di Italia Viva Matteo Renzi, sugli argomenti di più stretta attualità politica, sociale ed economica. Anche questa settimana nuovi ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 13 ottobre 2020), 13, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della serata sarà dedicato ampio spazio alla nuova ondata di contagi danavirus e nel corso della serata ci si interrogherà se il Governo sia davvero impreparato. Con il contributo del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri si approfondirà la condizione epidemiologica in Italia e si commentano le nuove regole e restrizioni introdotte dal Governo per frenare l’ascesa della curva dei contagi. A seguire, sempre in diretta, il punto di vista del leader di Italia Viva Matteo Renzi, sugli argomenti di più stretta attualità politica, sociale ed economica. Anche questa settimana nuovi ...

sferaebbasta : FAMOSO FUORI DAL 20.11.20. PREORDINALO ORA A QUESTO LINK: - Mov5Stelle : Ciao #DarioFo, ci manchi ?? Una mente geniale, una voce graffiante e fuori dal coro, un artista completo, impegnat… - Tg3web : Ha giocato e poi guidato la Nazionale italiana di calcio femminile. Oggi Carolina Morace ha deciso di rivelare d'es… - manu_etoile : RT @Bluefidel47: Non posso, come difensore della bellezza , del buon gusto, della cura e salute del corpo, non rimanere schifato da un si… - Clalli : #eleonoradaniele qui non si tratta nemmeno di impreparazione su un argomento del suo programma televisivo, che è gi… -