DayDreamer Anticipazioni, Puntate 17-18 Ottobre 2020: la Spia di Fabri!

Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 17 al 18 Ottobre 2020: le rivelazioni di una Spia nell'azienda di Fabri mettono tutti in fermento, mentre Huma si comporta molto male con Sanem e Leyla…

DayDreamer continua a fare compagni ai telespettatori tutti i fine settimana. Per Can e Sanem sembra essere finalmente arrivato il momento di intraprendere una relazione seria, ma gli antagonisti continuano ad intromettersi nella loro storia. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.

DayDreamer: dove eravamo rimasti

Can non è felice di vedere sua madre e così, sconvolto, porta Sanem al capanno. Quest'ultima è preoccupata e non può fare a meno di confessare di aver incontrati ...

