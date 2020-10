Conte ha firmato il nuovo Dcpm Cosa prevede e fino a quando sarà valido

Leggi su howtodofor

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hannoildpcmnente misure per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Il varo del decreto del presidente del Consiglio è arrivato nella notte, dopo il confronto tra governo e Regioni. Il dpcm saràper 30 giorni. La novità principale riguarda il divieto di feste private al chiuso e all’aperto, che va insieme alla raccomandazione di evitare di ricevere in casa più di 6 tra amici e familiari non conviventi. Stretta anche sulle cerimonie, secondo quanto fatto trapelare nella notte: a matrimoni e funerali potranno partecipare non più di 30 persone. Restrizioni anche per bar e ristoranti, con chiusura alle 24 e divieto di consumare al di fuori ...