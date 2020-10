“Ciao, comodino!”. Franceska Pepe: l’offesa in diretta a uno dei concorrenti. E lui scoppia a piangere (Di martedì 13 ottobre 2020) Di fuoco l’intervento di Franceska Pepe contro Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip che danno vita a un acceso scontro a distanza. Dallo studio la modella non riesce a non intromettersi nel discorso, con una chiara frecciatina all’ex tronista di Uomini e Donne. Nel corso di questa nona puntata, Alfonso Signorini decide di parlare di un dettaglio che viene spesso fatto notare dal pubblico sui social. Scendendo nel dettaglio, molti telespettatori sono convinti che dentro la Casa ci siano dei temporeggiatori, che non si espongono mai. Questi sono stati definiti ‘comodini’. Qualcuno ha cercato di stanarli in questi giorni. A parlarne ci ha pensato Tommaso Zorzi, il quale ha espresso più volte la volontà di creare delle dinamiche per intrattenere il pubblico. I concorrenti tra di loro hanno nominato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Di fuoco l’intervento dicontro Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip che danno vita a un acceso scontro a distanza. Dallo studio la modella non riesce a non intromettersi nel discorso, con una chiara frecciatina all’ex tronista di Uomini e Donne. Nel corso di questa nona puntata, Alfonso Signorini decide di parlare di un dettaglio che viene spesso fatto notare dal pubblico sui social. Scendendo nel dettaglio, molti telespettatori sono convinti che dentro la Casa ci siano dei temporeggiatori, che non si espongono mai. Questi sono stati definiti ‘comodini’. Qualcuno ha cercato di stanarli in questi giorni. A parlarne ci ha pensato Tommaso Zorzi, il quale ha espresso più volte la volontà di creare delle dinamiche per intrattenere il pubblico. Itra di loro hanno nominato ...

