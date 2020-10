Ci pensano Lautaro e Correa | l’Argentina rimonta 2-1 con la Bolivia

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 13 ottobre 2020) Ci hanno pensato gli “italiani”Martinez e Joaquina rimettere le cose a posto per l’Argentina, impegnata stasera (ora italiana) contro lanella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Dopo essere andata sotto al 24′ con il gol di Marcelo Moreno, la Seleccion ha trovato il pareggio allo scadere del primo tempo: il centravanti dell’Inter ha ricevuto palla sulla sinistra, portandosi sul fondo e crossando rasoterra. Poi ha sfruttato un rinvio sbagliato della difesa avversaria, mettendo il pallone in rete. Nella ripresa è entrato anche l’attaccante della Lazio, che ha completato la. Ancora un errore della retroguardiana: questa voltaha servito l’assist per il compagno, che ha ...