Borsa di Tokyo apre in rialzo, +0,39%, (Di martedì 13 ottobre 2020) Tokyo, 13 OTT - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno più, trainata dal rialzo degli indici azionari Usa, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - in attesa della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 ottobre 2020), 13 OTT - Ladiinizia le contrattazioni col segno più, trainata daldegli indici azionari Usa, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - in attesa della ...

CorriereQ : Borsa: Asia contrastata, giù Tokyo (-0,26%), sprint Shanghai - CorriereQ : Borsa di Tokyo apre in rialzo (+0,39%) - fisco24_info : Borsa di Tokyo apre in rialzo (+0,39%): Cambi, yen più forte su dollaro ed euro - iconanews : Borsa di Tokyo apre in rialzo (+0,39%) - InvestingItalia : #Borsa Tokyo in calo su prese profitto, occhi su risultati societari - -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa di Tokyo apre in rialzo (+0,39%) - Ultima Ora Agenzia ANSA Borsa di Tokyo apre in rialzo (+0,39%)

TOKYO, 13 OTT - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno più, trainata dal rialzo degli indici azionari Usa, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - in attesa della presentazion ...

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,46%

Piccolo passo in avanti per il Nikkei 225, che avanza dello 0,46%, dopo aver aperto a 23.667,9 punti.

TOKYO, 13 OTT - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno più, trainata dal rialzo degli indici azionari Usa, in particolare il listino tecnologico del Nasdaq - in attesa della presentazion ...Piccolo passo in avanti per il Nikkei 225, che avanza dello 0,46%, dopo aver aperto a 23.667,9 punti.