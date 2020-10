Belinelli: “Bolla e playoff vanno bene per l’NBA, ma per il calcio è difficile” (Di martedì 13 ottobre 2020) Marco Belinelli, che nella stagione scorsa ha vestito la canotta dei San Antonio Spurs, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb in cui ha parlato dell’applicabilità del modello NBA (bolla e playoff) al calcio. L’NBA ci ha messo nelle condizioni migliori per lavorare, ma per il calcio non credo che sia così semplice. Di certo il modello è da prendere esempio, è un’organizzazione da cui c’è solo da imparare, ma vanno considerate le possibilità di ogni sport. All’inizio avevamo tutti dei dubbi, ma l’NBA ha avuto ragione e vivere 45 giorni in bolla non è poi così male. I playoff possono essere una strada anche per il calcio, ma sono sport troppo diversi per essere ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) Marco, che nella stagione scorsa ha vestito la canotta dei San Antonio Spurs, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb in cui ha parlato dell’applicabilità del modello NBA (bolla e) al. L’NBA ci ha messo nelle condizioni migliori per lavorare, ma per ilnon credo che sia così semplice. Di certo il modello è da prendere esempio, è un’organizzazione da cui c’è solo da imparare, maconsiderate le possibilità di ogni sport. All’inizio avevamo tutti dei dubbi, ma l’NBA ha avuto ragione e vivere 45 giorni in bolla non è poi così male. Ipossono essere una strada anche per il, ma sono sport troppo diversi per essere ...

