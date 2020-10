Arrivano le chat segrete che scompaiono su Instagram: ecco come funzionano! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Chi usa Telegram sa che il servizio di messaggistica permette di creare delle chat che, dopo un certo numero di minuti/secondi, eliminano automaticamente i messaggi, così da avere una conversazione ancora più riservata che non lascia alcuna traccia. Sembra che Instagram abbia deciso di offrire lo stesso servizio, così che gli utenti possano dirsi cose private senza poi dover manualmente cancellare i messaggi. Ma come funziona? Molto semplice. Per avviare una chat segreta su Instagram basta entrare nella chat dell’utente con cui vogliamo avere una conversazione, e con il dito fare swipe verso l’alto. In questo modo si avvierà una chat segreta e tutti i contenuti al suo interno (testo, immagini ecc.) verranno eliminati ... Leggi su trendit (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Chi usa Telegram sa che il servizio di messaggistica permette di creare delleche, dopo un certo numero di minuti/secondi, eliminano automaticamente i messaggi, così da avere una conversazione ancora più riservata che non lascia alcuna traccia. Sembra cheabbia deciso di offrire lo stesso servizio, così che gli utenti possano dirsi cose private senza poi dover manualmente cancellare i messaggi. Mafunziona? Molto semplice. Per avviare unasegreta subasta entrare nelladell’utente con cui vogliamo avere una conversazione, e con il dito fare swipe verso l’alto. In questo modo si avvierà unasegreta e tutti i contenuti al suo interno (testo, immagini ecc.) verranno eliminati ...

Mannivu : @drpbrock È un'app di 'posta'. In realtà, non è niente di più di una chat 1:1, ma i messaggi arrivano con un certo… - Cocci1309 : @Libiss Brava !! A me arrivano in una chat le foto di una mamma in Smart working da Cortina: io lo trovo scandaloso… - Maecenartis : Ho aderito ad un servizio chat su whatsapp del mio comune e ora mi arrivano avvisi relativi a qualunque cosa ?? figata - MicVabbe : @mayadasalute @franci_no @giul91 Arrivano 10 aerei da tizio/tizi che per parlare con te usano una chat con più persone. Capirai ?? - FranGirlz : non ho capito perché non mi arrivano le notifiche dell’UNICA chat da cui mi devono assolutamente arrivare -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano chat Instagram e Messenger, arrivano le chat unificate: ecco cosa potranno fare gli utenti Hardware Upgrade La nuova vita di Facebook Messenger: nuovo logo, temi per le chat e sempre più integrato con Instagram (foto)

Facebook ha appena annunciato rilevanti novità per Messenger, la sua piattaforma di messaggistica che riceve una sorta di rivoluzione almeno a livello graf ...

Whatsapp web: arrivano pubblicità e la super versione dark mode

Whatsapp web cambia pelle e cerca di non perdere terreno. Ecco tutte le novità in arrivo per l'app di messagistica più utilizzata al mondo!

Facebook ha appena annunciato rilevanti novità per Messenger, la sua piattaforma di messaggistica che riceve una sorta di rivoluzione almeno a livello graf ...Whatsapp web cambia pelle e cerca di non perdere terreno. Ecco tutte le novità in arrivo per l'app di messagistica più utilizzata al mondo!