Young Sheldon | bloccata la quarta stagione per un’emergenza

Leggi su youmovies

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Questo articololaper un’emergenza . Purtroppo non è solo il cinema a subire il duro colpo inferto dal Covid quest’anno. Anche la televisione ne risente, con meno serie tv e fiction, che non possono essere girate per rispettare le norme sanitarie. In questo triste contesto anche un’altra serie ha capitolato. Parliamo di, la serie spin-off di The Big …