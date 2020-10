Xbox Series X/S si avvicinano e Microsoft avrebbe almeno un'altra acquisizione da annunciare (Di lunedì 12 ottobre 2020) La strategia di Microsoft per la prossima generazione di console è ormai chiara: il rafforzamento degli Xbox Game Studios attraverso l'acquisizione di importanti di studi di sviluppo.L'ultima acquisizione di Zenimax e Bethesda ha dell'incredibile, ma il colosso di Redmond si è assicurato in questo modo uno degli studi più importanti dell'intero settore e IP di un certo peso.Tuttavia, Microsoft stessa ha detto a più riprese di non aver ancora finito con le acquisizioni e presto potrebbero arrivare nuovi annunci. Le notizie più recenti al riguardo arrivano direttamente dal CEO di Microsoft, Satya Nadella, il quale ha confermato che il colosso tecnologico ha in programma nuove acquisizioni.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 ottobre 2020) La strategia diper la prossima generazione di console è ormai chiara: il rafforzamento degliGame Studios attraverso l'di importanti di studi di sviluppo.L'ultimadi Zenimax e Bethesda ha dell'incredibile, ma il colosso di Redmond si è assicurato in questo modo uno degli studi più importanti dell'intero settore e IP di un certo peso.Tuttavia,stessa ha detto a più riprese di non aver ancora finito con le acquisizioni e presto potrebbero arrivare nuovi annunci. Le notizie più recenti al riguardo arrivano direttamente dal CEO di, Satya Nadella, il quale ha confermato che il colosso tecnologico ha in programma nuove acquisizioni.Leggi altro...

XboxItalia : Sogna assieme a noi. Sogna mondi di gioco dal realismo vibrante. Sogna di giocare alla velocità della luce. Sogn… - XboxItalia : ?? Un anno da record per gli studi di sviluppo Xbox ?? 1.66 miliardi di ore giocate da voi! ?? In arrivo a fine mese… - brema82 : RT @IGNitalia: Tra neve, ghiaccio e polvere, il nuovo racing game targato Codemasters sorprende per la mole di attività e veicoli, ma sfort… - XboxInfos : RT @Eurogamer_it: #Microsoft potrebbe annunciare almeno un'altra acquisizione. #Xbox - IGNitalia : Tra neve, ghiaccio e polvere, il nuovo racing game targato Codemasters sorprende per la mole di attività e veicoli,… -