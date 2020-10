Vitamina C | la top 10 degli alimenti che la contengono

Leggi su yeslife

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Sfatiamo un mito, non sono gli agrumi ad avere piùC in assoluto. Non viene prodotta dall’organismo, perciò va integrata con una buona alimentazione LaC è un nutriente indispensabile per l’organismo sotto molteplici punti di vista e soprattutto in questo periodo caratterizzato dai primi freddi è indispensabile. Presente in natura all’interno di … L'articolo proviene da YesLife.it.