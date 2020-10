“Vietato entrare e uscire”, firmata l’ordinanza poco fa: è zona rossa (Di lunedì 12 ottobre 2020) C'è una nuova "zona rossa" in Sicilia. Si tratta del Comune di Galati Mamertino, in provincia di Messina, dove il numero dei contagi da Coronavirus è lievitato nelle ultime ore. Lo ha stabilito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, con una propria ordinanza firmata in serata e che entrerà in vigore dalle 14 di domani (martedì 13 ottobre). Il provvedimento si è reso necessario dopo il rapporto degli uffici dell'Asp di Messina che hanno confermato la presenza di un cluster con 88 soggetti positivi. Fino alla mezzanotte del 24 ottobre – salvo eventuali proroghe che verranno valutate in base all'andamento epidemiologico del virus – a Galati Mamertino sarà vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 12 ottobre 2020) C'è una nuova "" in Sicilia. Si tratta del Comune di Galati Mamertino, in provincia di Messina, dove il numero dei contagi da Coronavirus è lievitato nelle ultime ore. Lo ha stabilito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, con una propria ordinanzain serata e che entrerà in vigore dalle 14 di domani (martedì 13 ottobre). Il provvedimento si è reso necessario dopo il rapporto degli uffici dell'Asp di Messina che hanno confermato la presenza di un cluster con 88 soggetti positivi. Fino alla mezzanotte del 24 ottobre – salvo eventuali proroghe che verranno valutate in base all'andamento epidemiologico del virus – a Galati Mamertino sarà vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo ...

