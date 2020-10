Ultime Notizie Roma del 12-10-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dal redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus verso il nuovo dpcm il comitato tecnico-scientifico parla di una quarantena di 10 giorni e stop al doppio tampone negativo il ministro speranza parla di contagio in salita dobbiamo restringere le maglie dice proposto stop alle feste private il comitato tecnico-scientifico necessario il coinvolgimento dei medici di base pediatri per l’esecuzione dei tamponi e nelle24 ore in Italia contagi diminuiscono 5456 ma sono meno i tamponi effettuati 100 4658 contro gli oltre 133 mila delle precedenti 24ore.it con sintomi in Italia sono complessivamente 4519 con un incremento di 183 unità alcuni viso e non ci sono le condizioni per un nuovo lockdown c’è bisognoRiprendere tutti coscienze farci carico di un necessario ...