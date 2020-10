Uber Italy commissariata per caporalato. Chiusa l’inchiesta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Uber Italy commissariata per caporalato sui rider. Il tribunale di Milano: “Possibile reclutamento a valanga durante l’emergenza”. MILANO – Uber Italy commissariata per caporalato sui rider. La decisione era stata presa dal Tribunale di Milano al termine di un lungo processo che ha visto anche la confessione di diversi lavoratori. “La mia paga – ha detto uno dei testimoni citato da Repubblica – era sempre di 3 euro a consegna indipendentemente dal giorno e dall’ora“. Racconti che ha portato i giudici a commissariare l’azienda per caporalato. Il 12 ottobre il Pm Storari ha chiuso le indagini che aveva portato al commissariamento. Gli effetti dell’emergenza ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 ottobre 2020)persui rider. Il tribunale di Milano: “Possibile reclutamento a valanga durante l’emergenza”. MILANO –persui rider. La decisione era stata presa dal Tribunale di Milano al termine di un lungo processo che ha visto anche la confessione di diversi lavoratori. “La mia paga – ha detto uno dei testimoni citato da Repubblica – era sempre di 3 euro a consegna indipendentemente dal giorno e dall’ora“. Racconti che ha portato i giudici a commissariare l’azienda per. Il 12 ottobre il Pm Storari ha chiuso le indagini che aveva portato al commissariamento. Gli effetti dell’emergenza ...

NewsMondo1 : Uber Italy commissariata per caporalato. Chiusa l’inchiesta - autocostruttore : Caporalato sui rider di Uber Italy Tra i 10 indagati c'è Gloria Bresciani, manager del gruppo, che, in una telefona… - scaramacais : RT @tusciaweb: “I riders di Uber Italy lavorano in condizioni degradanti, pagati a cottimo 3 euro a consegna” Milano – E stata c https://… - albemilano : Anche se lo pensi, i panni sporchi vanno lavati in casa e non fuori'. Così si esprimeva, intercettata mentre parlav… - tusciaweb : “I riders di Uber Italy lavorano in condizioni degradanti, pagati a cottimo 3 euro a consegna” Milano – E stata c… -