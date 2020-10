Traffico Roma del 12-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Ci sono code per incidente su Viale Dei Parioli all’altezza di viale della Moschea trafficata via della Pineta Sacchetti a scendere dalla Trionfale a Primavalle a complicare la situazione anche un incidente avvenuto in largo Francesco Vito sulla tangenziale verso San Giovanni code all’altezza della rampa di accesso per laL’Aquila e poi tra via Prenestina & viale Castrense Allora Portuenserallentato per olio sul manto stradale proprio sulla via Portuense all’altezza di via del Casaletto code per ilsulla via Casilina da via di Tor Vergata fino a via Carlo Santarelli verso centro jatino rallentamenti per incidente sulla Colombo tra via Rosa Guarnieri Carducci e via Costantino Verso il raccordo ...