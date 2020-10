Tempesta-Baglio | bene approvazione odg | ma rammarico per personale e Multiservizi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – “Si e’ concluso oggi il consiglio straordinario sulla scuola. Sono stati approvati due nostri ordini del giorno: uno relativo ai Nidi in Convenzione che chiede di siglare al piu’ presto il nuovo contratto che garantisca la sostenibilita’ economica di queste strutture rendendo possibile la prosecuzione del servizio e il secondo che chiede di attivarsi per garantire, nel rispetto dell’autonomia scolastica, una maggiore fruibilita’ degli spazi scolastici per le attivita’ extrascolastiche inserendo, dove possibile, anche nuovi spazi esterni idonei per poterle ospitare”. Cosi’ in una nota le consigliere del PD capitolino Valeriae Giulia. “Purtroppo- aggiungono- nonostante l’appello dei sindacati e del mondo della scuola che e’ intervenuto venerdi’ in ...